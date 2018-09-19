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8:48, 19 сентября 2018 2 801
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Рязанский депутат Госдумы предложил нанести удар по Израилю после гибели Ил-20 в Сирии 4

Рязанский депутат Госдумы предложил нанести удар по Израилю после гибели Ил-20 в Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, рязанский депутат Александр Шерин предложил нанести удар по Израилю. Ранее Минобороны России возложило ответственность на израильские истребители за крушение Ил-20, пишет «Коммерсант».

«Я призываю системы „Бастион“, С-400, „Искандер“ показать, как они реально работают. Вот у нас полигон „Восток-2018“, вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают [израильские] самолеты — вот и все», — сказал он.

Напомним, Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия в ночь на вторник, 18 сентября. Российский самолет-разведчик был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200.

По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

Израиль отказался от ответственности за крушение Ил-20 в Сирии. По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение «Хезболла».


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