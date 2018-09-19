Рязанский депутат Госдумы предложил нанести удар по Израилю после гибели Ил-20 в Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, рязанский депутат Александр Шерин предложил нанести удар по Израилю. Ранее Минобороны России возложило ответственность на израильские истребители за крушение Ил-20, пишет «
«Я призываю системы „Бастион“, С-400, „Искандер“ показать, как они реально работают. Вот у нас полигон „Восток-2018“, вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают [израильские] самолеты — вот и все», — сказал он.
Напомним, Ил-20
По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и
Израиль