Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:21, 18 сентября 2018 504
 0    0

В Сирии пропал российский самолет с 14 военными

В Сирии пропал российский самолет с 14 военными

Вечером в понедельник, 18 сентября, в Сирии пропал российский Ил-20. На его борту были 14 военных, передает РИА «Новости».

Связь с самолетом пропала над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. В Минобороны уточнили, что Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. В этот же момент российские военные зафиксировали запуск ракет с фрегата ВМС Франции «Овернь».

Командование российской базы в провинции Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Фото с «Википедии»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:21, 18 сентября 2018
В Сирии пропал российский самолет с 14 военными
19:21, 17 сентября 2018
Рязанец поджег угнанную машину, чтобы уничтожить отпечатки пальцев
17:34, 17 сентября 2018
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 4
16:43, 17 сентября 2018
В ДТП на улице Новой пострадал водитель «Фольксвагена»
16:34, 17 сентября 2018
На улице Новой образовалась пробка из-за ДТП
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 1

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 45 478
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 35 903
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 32 549
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 800
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
3:31, 10 сентября 2018 18 451
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум