В Сирии пропал российский самолет с 14 военными

Вечером в понедельник, 18 сентября, в Сирии пропал российский Ил-20. На его борту были 14 военных, передает РИА «
Связь с самолетом пропала над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. В Минобороны уточнили, что Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. В этот же момент российские военные зафиксировали запуск ракет с фрегата ВМС Франции «Овернь».
Командование российской базы в провинции Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.
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