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10:57, 18 сентября 2018 1 383
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Пропавший российский Ил-20 сбила ракета сирийских ПВО

Пропавший российский Ил-20 сбила ракета сирийских ПВО

Пропавший российский Ил-20 сбила ракета комплекса С-200 сирийских ПВО. Самолет «подставила под огонь» израильская авиация, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

В результате крушения самолета погибли 15 российских военных.

«Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата „Оверн“ и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны назвали действия Израиля провокационными и враждебными.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», — уточнил Конашенков.

Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Фото ИА «Оружие России»


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