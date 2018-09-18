Пропавший российский Ил-20 сбила ракета сирийских ПВО

Пропавший российский Ил-20 сбила ракета комплекса С-200 сирийских ПВО. Самолет «подставила под огонь» израильская авиация, передает «
В результате крушения самолета погибли 15 российских военных.
«Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата „Оверн“ и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны назвали действия Израиля провокационными и враждебными.
«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», — уточнил Конашенков.
Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.