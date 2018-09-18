«Зеленый сад» объявил скидку на новостройки по программе Trade in

«Зеленый сад» объявил скидку 7% на новостройки. Воспользоваться предложением участники программы Trade in смогут до конца сентября.
Для этого рязанцам нужно прийти в офис агентства недвижимости, выбрать понравившуюся квартиру и предоставить документы на недвижимость, которую они хотят обменять. При этом все правовые вопросы компания берет на себя.
Основными преимуществами программы Trade in в пресс-службе «Зеленого сада» назвали:
- бесплатную оценку жилья и сопровождение сделок в рамках программы Trade in;
- участие в программе не только квартир в Рязани, но и в районах области;
- специальные условия на приобретение новой квартиры: скидку, чистовую отделку в подарок, участие в проводимых розыгрышах;
- заключение сделки по выбранной квартире с фиксацией согласованных условий без ожидания реализации имеющегося жилья клиента;
- организацию бесплатного переезда в новую квартиру;
- возможность проживания в собственной квартире до переезда в новую;
- возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой, ипотекой с господдержкой и дополнительной субсидией для доплаты разницы стоимости выбранного жилья.
«За последний квартал 2018 года с помощью программы Trade in жилищные условия улучшили 82 семьи. 96% из них cдали в Trade in квартиры вторичного фонда, 4% — ранее приобретенное жилье в новостройках на стадии строительства», — рассказали в пресс-службе «Зеленого сада».
Наиболее популярными комплексами компании для обмена жилья стали:
- ЖК «Еврокласс», улица Быстрецкая — 57% участников;
- элитный комплекс апартаментов «Green Park Солотча» — 23%;
- ЖК «Грандкомфорт», улица Васильевская — 13%;
- ЖК «Евросити», Окский проезд — 7%.
Рассказывая о том, почему они они выбрали программу Trade in от «Зеленого сада», рязанцы назвали несколько основных причин:
- желание переехать в более просторную квартиру современной планировки;
- желание жить в квартире с индивидуальным отоплением, экономить на коммунальных платежах и создавать микроклимат в квартире по своему усмотрению;
- желание переехать в экологически чистый район и дом из экологичных материалов;
- желание жить среди соседей равного социального статуса;
- желание обслуживаться в хорошей управляющей компании;
- желание обменять падающую в цене квартиру вторичного фонда на высоколиквидное современное жилье.