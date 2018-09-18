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15:59, 18 сентября 2018 1 557

«Зеленый сад» объявил скидку на новостройки по программе Trade in

«Зеленый сад» объявил скидку на новостройки по программе Trade in

«Зеленый сад» объявил скидку 7% на новостройки. Воспользоваться предложением участники программы Trade in смогут до конца сентября.

Для этого рязанцам нужно прийти в офис агентства недвижимости, выбрать понравившуюся квартиру и предоставить документы на недвижимость, которую они хотят обменять. При этом все правовые вопросы компания берет на себя.

Основными преимуществами программы Trade in в пресс-службе «Зеленого сада» назвали:

  • бесплатную оценку жилья и сопровождение сделок в рамках программы Trade in;
  • участие в программе не только квартир в Рязани, но и в районах области;
  • специальные условия на приобретение новой квартиры: скидку, чистовую отделку в подарок, участие в проводимых розыгрышах;
  • заключение сделки по выбранной квартире с фиксацией согласованных условий без ожидания реализации имеющегося жилья клиента;
  • организацию бесплатного переезда в новую квартиру;
  • возможность проживания в собственной квартире до переезда в новую;
  • возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой, ипотекой с господдержкой и дополнительной субсидией для доплаты разницы стоимости выбранного жилья.

«За последний квартал 2018 года с помощью программы Trade in жилищные условия улучшили 82 семьи. 96% из них cдали в Trade in квартиры вторичного фонда, 4% — ранее приобретенное жилье в новостройках на стадии строительства», — рассказали в пресс-службе «Зеленого сада».

Наиболее популярными комплексами компании для обмена жилья стали:

  • ЖК «Еврокласс», улица Быстрецкая — 57% участников;
  • элитный комплекс апартаментов «Green Park Солотча» — 23%;
  • ЖК «Грандкомфорт», улица Васильевская — 13%;
  • ЖК «Евросити», Окский проезд — 7%.

Рассказывая о том, почему они они выбрали программу Trade in от «Зеленого сада», рязанцы назвали несколько основных причин:

  • желание переехать в более просторную квартиру современной планировки;
  • желание жить в квартире с индивидуальным отоплением, экономить на коммунальных платежах и создавать микроклимат в квартире по своему усмотрению;
  • желание переехать в экологически чистый район и дом из экологичных материалов;
  • желание жить среди соседей равного социального статуса;
  • желание обслуживаться в хорошей управляющей компании;
  • желание обменять падающую в цене квартиру вторичного фонда на высоколиквидное современное жилье.

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