В Рязань прибыли волонтеры из 29 регионов

В Рязани стартовал окружной форум добровольцев. На него прибыли около 400 волонтеров из 29 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Официальное открытие состоялось в конгресс-отеле «Амакс» во вторник, 18 сентября.

На форуме собрались представители различных направлений волонтерства: экологического, семейного, событийного, корпоративного, «серебряного», российского движения школьников.

Участниками также стали волонтеры, помогающие людям в чрезвычайных ситуациях, добровольцы Liza Alert, доноры и те, кто занимается безвозмездной деятельностью в сфере образования и благоустройстве городской среды.

Из Рязанской области на форум приехали около ста участников.

В течение двух дней добровольцы обменяются опытом, поучаствуют в мастер-классах и лекциях. В среду, 19 сентября, пройдет 21 волонтерская акция в различных учреждениях, в рамках которой гости из других регионов окажут безвозмездную помощь рязанцам.

«Нас здесь собралось два федеральных округа. Это уникально, потому что, как правило, мы проводим в одном регионе форум для одного федерального округа, но именно здесь мы решили собрать Центральный и Северо-Западный», — отметил заместитель руководителя Дирекции по проведению Года добровольца в России Артем Метелев.

В работе форума уже поучаствовал губернатор Николай Любимов. Перед началом мероприятия он осмотрел интерактивные площадки, экспозицию с фотографиями волонтеров и расписался на «Стене добровольца».

«Сейчас можно сказать, что опасения многих людей о том, что общество деградирует и скатывается к духовному параличу, что каждый сам за себя и выживает сильнейший, никак не сбываются. Потому что есть волонтеры, есть люди, которые стремятся помогать ближнему, тем, кто попал в беду. И это значит, что у нас и у нашего общества есть будущее», — сказал глава региона, выступая перед гостями.

После открытия форума состоялось пленарное заседание на тему «Волонтерство через всю жизнь».