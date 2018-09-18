Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:48, 18 сентября 2018 440
 0    0

В Рязань прибыли волонтеры из 29 регионов

В Рязань прибыли волонтеры из 29 регионов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани стартовал окружной форум добровольцев. На него прибыли около 400 волонтеров из 29 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Официальное открытие состоялось в конгресс-отеле «Амакс» во вторник, 18 сентября.

На форуме собрались представители различных направлений волонтерства: экологического, семейного, событийного, корпоративного, «серебряного», российского движения школьников.

Участниками также стали волонтеры, помогающие людям в чрезвычайных ситуациях, добровольцы Liza Alert, доноры и те, кто занимается безвозмездной деятельностью в сфере образования и благоустройстве городской среды.

Из Рязанской области на форум приехали около ста участников.

В течение двух дней добровольцы обменяются опытом, поучаствуют в мастер-классах и лекциях. В среду, 19 сентября, пройдет 21 волонтерская акция в различных учреждениях, в рамках которой гости из других регионов окажут безвозмездную помощь рязанцам.

«Нас здесь собралось два федеральных округа. Это уникально, потому что, как правило, мы проводим в одном регионе форум для одного федерального округа, но именно здесь мы решили собрать Центральный и Северо-Западный», — отметил заместитель руководителя Дирекции по проведению Года добровольца в России Артем Метелев.

В работе форума уже поучаствовал губернатор Николай Любимов. Перед началом мероприятия он осмотрел интерактивные площадки, экспозицию с фотографиями волонтеров и расписался на «Стене добровольца».

«Сейчас можно сказать, что опасения многих людей о том, что общество деградирует и скатывается к духовному параличу, что каждый сам за себя и выживает сильнейший, никак не сбываются. Потому что есть волонтеры, есть люди, которые стремятся помогать ближнему, тем, кто попал в беду. И это значит, что у нас и у нашего общества есть будущее», — сказал глава региона, выступая перед гостями.

После открытия форума состоялось пленарное заседание на тему «Волонтерство через всю жизнь».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
18:57, 18 сентября 2018
Рязанцев призвали поучаствовать в антинаркотическом месячнике
18:44, 18 сентября 2018
Жительница Кадома взыскала компенсацию с виновника ДТП, в котором погиб ее отец
18:29, 18 сентября 2018
В кораблинской школе нашли нарушения пожарной безопасности
18:05, 18 сентября 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней пропавшей из Нижнего Новгорода
17:51, 18 сентября 2018
Рязанских чиновников научат работать с волонтерами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 1

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 45 803
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 36 050
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 34 438
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 848
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 20 389
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 9
Все новости
Форум