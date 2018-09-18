Президент Владимир Путин отреагировал на гибель Ил-20 в Сирии. Российский самолет-разведчик
Ил-20
Владимир Путин подчеркнул, что оценка этих событий Минобороны полностью с ним согласована.
«Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все», — сказал он.
Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с
«Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — сказал Путин.
По данным израильских СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху
Напомним, Израиль
На борту самолета находились 15 человек, все они погибли.