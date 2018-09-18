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17:50, 18 сентября 2018 461
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Путин отреагировал на гибель Ил-20 в Сирии

Путин отреагировал на гибель Ил-20 в Сирии

Президент Владимир Путин отреагировал на гибель Ил-20 в Сирии. Российский самолет-разведчик был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на вторник, 18 сентября, передает «Интерфакс».

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат «Овернь». По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

Владимир Путин подчеркнул, что оценка этих событий Минобороны полностью с ним согласована.

«Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все», — сказал он.

Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. Он подчеркнул, что тогда «турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет».

«Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — сказал Путин.

По данным израильских СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Напомним, Израиль отказался от ответственности за крушение Ил-20 в Сирии. По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение «Хезболла».

На борту самолета находились 15 человек, все они погибли.


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