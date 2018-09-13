В Орле мужчина подорвал машину своего бывшего работодателя

В Орле мужчина гранатой подорвал машину своего бывшего работодателя. Об этом сообщили в региональном следкоме.
По данным следствия, 13 сентября на перекрестке улиц Полесской и Цветаева мужчины поссорились. Тогда один из них метнул в сторону припаркованной машины другого гранату РГД-5. Она взорвалась в нескольких метрах от автомобиля.
Злоумышленник пытался скрыться от полиции в доме своей родственницы, где его и задержали.
На орловчанина завели уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Угроза убийством», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».