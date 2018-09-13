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17:29, 13 сентября 2018 2 325
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Состав рязанской гордумы определился полностью. Список

Состав рязанской гордумы определился полностью. Список

В четверг, 12 сентября, горизбирком рассмотрел вопросы о передачи мандатов. У единороссов от мандатов отказались Андрей Красов и Татьяна Панфилова. Таким образом, по партийным спискам в гордуму попали 20 депутатов:

  • «Единая Россия»: Юлия Рокотянская, Юрий Сандин, Елена Волкова, Александр Лемдянов, Инна Орешина, Лариса Максимова, Владислав Фролов, Олег Грачев;
  • КПРФ: Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Денис Сидоров, Константин Дементьев, Алексей Захаров;
  • ЛДПР: Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин, Павел Ахунов, Никита Усачев;
  • «Справедливая Россия»: Александр Кривов, Андрей Семенюк.

Еще 20 депутатов, которые победили по одномандатным округам, будут представлять думу в течение пяти лет:

  • «Справедливая Россия»: Сергей Караев;
  • «Единая Россия»: Роман Худяков, Сергей Еремин, Олег Смирнов, Сергей Самарский, Светлана Попова, Татьяна Климова, Виталий Трубицин, Владимир Бочаров, Светлана Ворнакова, Сергей Фомин, Александр Бурцев, Дмитрий Фомин, Галина Трушина, Сергей Дейнего, Роза Ризатдинова, Александр Сидоров и Александр Чайка;
  • КПРФ: Денис Милюков;
  • ЛДПР: Олег Шишов.

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