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15:35, 13 сентября 2018 167
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Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне рассказали о целях поездки в Солсбери

Обвиняемые в отравлении Скрипалей россияне рассказали о целях поездки в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. Об этом они сообщили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Как отметил Петров, друзья «давно советовали посетить им этот прекрасный город».

Боширов назвал Солсбери туристическим городом со знаменитым собором.

«Мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров.

Также мужчины отметили, что ничего не слышали про «дело Скрипалей» и не знали, где в Солсбери находится дом пострадавших.

Позже МИД Великобритании отреагировало на вышедшее интервью. Они назвали его очередным примером «запутывания вопроса и лжи со стороны России», передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, правительству «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ».

Напомним, в марте этого года в Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии Скотленд-Ярда, их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». В покушении британские власти обвинили Россию. Москва все обвинения отрицает и расценивает действия Лондона как «очередную нечистоплотную попытку британских властей дискредитировать Россию».

Королевская прокурорская служба Британии обвинила Петрова и Боширова по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и полицейского.


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