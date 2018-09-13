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16:38, 13 сентября 2018 1 732
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Любимов предложил провести в Рязанской области День леса

Любимов предложил провести в Рязанской области День леса

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Губернатор Николай Любимов предложил провести в Рязанской области День леса. Об инициативе глава региона рассказал на празднике в честь Дня работников леса, прошедшего в филармонии в четверг, 13 сентября.

Перед началом праздничного концерта губернатор осмотрел выставку, представленную в фойе филармонии. Экспозиция включила фотографии с изображениями природы Рязанской области.

«В прошлом году мы впервые провели в Рязанской области День поля. Я считаю, что работники лесного хозяйства заслужили у нас в регионе День леса. Надеюсь, что в ближайшее время мы его с успехом сможем провести и оценить возможности, достижения, эффективность работы всех сотрудников лесного хозяйства», — сказал со сцены Любимов.

Выступая перед собравшимися, губернатор отметил вклад в лесное хозяйство со стороны работников отрасли. В частности, весной этого года специалисты и волонтеры в рамках акции «Лес победы» высадили десять тысяч сосен и две тысячи берез, а также очистили от мусора три гектара леса. Для приумножения лесного массива в Рязанской области созданы 11 питомников, где выращиваются сеянцы. В прошлом году удалось восстановить леса на площади 6,6 тысяч гектаров, что на полторы тысячи больше, чем в 2016 году.

Кроме того, в регионе началась компания по борьбе с недобросовестными арендаторами. К нарушителям применяются меры вплоть до расторжения договоров и крупных штрафов.

В заключение Любимов отметил, что не менее серьезное значение имеет для региона защита лесов от пожаров. «Эта задача решается с использованием современных технических средств на высоком профессиональном уровне и как результат: в 2018 году все очаги возгораний ликвидировались максимально оперативно, — сказал он.

Стоит отметить, что лесное хозяйство охватывает четверть территории Рязанской области, общая площадь земель лесного фонда в регионе составляет более 900 тысяч гектаров. В лесном хозяйстве региона трудятся более 700 человек. В преддверии профессионального праздника губернатор поздравил работников лесопромышленного комплекса и вручил правительственные награды и благодарности лучшим из них.


© RZN.info

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