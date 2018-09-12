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22:07, 12 сентября 2018 297
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Apple представила новые модели iPhone

Apple представила новые модели iPhone

Apple представила новые модели iPhone. В среду, 12 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Калифорнии прошла презентация новых продуктов компании.

Компания представила три новые модели iPhone: XS Max c экраном 6,5 дюймов, XS с экраном 5,8 дюймов и бюджетную версию iPhone X — iPhone Xr. Все три смартфона оснащены процессором А12, разработанным Apple.

Смартфоны выпустят на рынок в трех цветах: белом, черном и золотом. В России цена на iPhone XS будет не менее 88 тысяч рублей, а iPhone XS Max — от 97 тысяч рублей. Старт продаж — 28 сентября.

Представленные модели оснастили функцией распознавания лица и управляются с помощью системы жестов — боковой кнопки, кнопок громкости и смахиваний по экрану. У них нет кнопки «home».

Помимо этого, компания представила новую версию «умных» часов Apple Watch 4 с безрамочным дизайном экрана и новые беспроводные наушники AirPods 2, а также беспроводное зарядное устройство AirPower.


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