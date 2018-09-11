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17:04, 11 сентября 2018 3 870
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В Рязани начали ремонт Московского шоссе

В Рязани начали ремонт Московского шоссе

Фото: Администрация Рязани

В Рязани начали ремонт Московского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Сейчас выполняется фрезерование дорожного полотна и устройство выравнивающего слоя», — отметили в сообщении.

После этого подрядчик приступит к укладке верхнего слоя, нанесению разметки, установке барьерных ограждений и дорожных знаков.

И.о. главы администрации города Сергей Карабасов заявил, что при благоприятных погодных условиях основную часть работ планируется завершить в 2018 году.

Чтобы избежать пробок, работы будут проводить ночью.

Напомним, на ремонт участков Московского шоссе потратят 175 миллионов. Работы поручил провести Николай Любимов. Первый этап работ планируют завершить до 30 ноября.


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