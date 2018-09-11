В Рязани начали ремонт Московского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
«Сейчас выполняется фрезерование дорожного полотна и устройство выравнивающего слоя», — отметили в сообщении.
После этого подрядчик приступит к укладке верхнего слоя, нанесению разметки, установке барьерных ограждений и дорожных знаков.
И.о. главы администрации города Сергей Карабасов заявил, что при благоприятных погодных условиях основную часть работ планируется завершить в 2018 году.
Чтобы избежать пробок, работы будут проводить ночью.
Напомним, на ремонт участков Московского шоссе