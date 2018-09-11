Во вторник, 11 сентября, в 15:55 в Клепиковском районе локализовали лесной пожар. Об этом
С огнем борются 28 человек и восемь машин. Возгорание локализовали на площади 0,8 гектаров.
Напомним, пожар
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Фото: Pixabay.com
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.