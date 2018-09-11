Рязанцев ждет новое удорожание ипотеки

Центробанк заявил об ужесточении требований при выдаче ипотеки с небольшим первоначальным взносом. Об этом в пятницу, 7 сентября, заявила директор
C 1 января 2019 года января регулятор планирует повысить коэффициент риска до 200% на вклады с первоначальным взносом меньше 20% от стоимости приобретаемого жилья.
Повышение коэффициента риска приведет к росту объемов резервирования по кредитам с пониженным первоначальным взносом, и банки либо
Как пояснили в пресс-службе «Северной компании», ипотечные программы с минимальным первоначальным взносом до 20% от стоимости жилья по-прежнему доступны, однако банки уже в скором времени потребуют увеличения взноса собственных средств заемщика.
«Сейчас ставки по ипотеке достигли своего минимума, ожидать изменений, благодаря которым кредиты будут еще дешевле не стоит. Учитывая рост курса валют, грядущее повышение ставки НДС до 20% и вероятное изменение ставки Центробанка, действительно наступает момент, когда можно упустить шанс получить заем по исторически низким ставкам» — отметили в пресс-службе застройщика.
Жители города могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк, в офисе «Северной компании», где работают сотрудники 4-х ведущих банков: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка.
Офис «
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