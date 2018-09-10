RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка

В Рязанском государственном цирке завершилась почти трехлетняя реконструкция. Главный инженер Юрий Комлев провел для корреспондента RZN.info экскурсию по обновленному зданию.

Пропускная способность на входе увеличилась: теперь в цирк смогут заходит одновременно по три человека.

Фойе помещения отделали керамогранитом, появись 48 зеркал и пуфики, обновили буфетную мебель.

Арену цирка полностью реконструировали. Сектора разделили по цветам: зеленый, синий, красный и желтый, как и раздевалки.

Манеж цирка сделан из каучука, такой же есть только в тульском цирке.

Его копия располагается в малом манеже, где будут проходить тренировки для спортсменов.

Сейчас арену заливают льдом для первого представления.

Число мест для зрителей сократилось на 50, теперь их 1700. Это сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли посмотреть представление с первых рядов.

Для инвалидов также оборудовали места в туалетах и пандусы на входах и выходах их здания.

Оборудование в цирке поменялось на 100%. На свет и звук потратили 47 миллионов, 80 — на систему вентиляции и кондиционеры.

В здании появились системы пожаротушения и оповещения, пожарная сигнализация и новая ливневка.

Для животных обновили конюшни, помещения для крокодилов и удавов, тигрятники и слоновники. Два последних зала сейчас занимают белые медведи и морской лев. Кухню для животных также обновили, теперь там появились духовые шкафы.

Для артистов отремонтировали гримерки, гимнастический зал и клоунские.

Торжественное открытие цирка и представление для почетных гостей и строителей пройдет 14 сентября.

Зрители увидят единственный в мире аттракцион с белыми медведями: самые крупные северные хищники будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами.

С 15 сентября представление смогут посетить все желающие.