Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:47, 10 сентября 2018 5 233
 1    0

RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка

RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязанском государственном цирке завершилась почти трехлетняя реконструкция. Главный инженер Юрий Комлев провел для корреспондента RZN.info экскурсию по обновленному зданию.

Пропускная способность на входе увеличилась: теперь в цирк смогут заходит одновременно по три человека.

Фойе помещения отделали керамогранитом, появись 48 зеркал и пуфики, обновили буфетную мебель.

Арену цирка полностью реконструировали. Сектора разделили по цветам: зеленый, синий, красный и желтый, как и раздевалки.

Манеж цирка сделан из каучука, такой же есть только в тульском цирке.

Его копия располагается в малом манеже, где будут проходить тренировки для спортсменов.

Сейчас арену заливают льдом для первого представления.

Число мест для зрителей сократилось на 50, теперь их 1700. Это сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли посмотреть представление с первых рядов.

Для инвалидов также оборудовали места в туалетах и пандусы на входах и выходах их здания.

Оборудование в цирке поменялось на 100%. На свет и звук потратили 47 миллионов, 80 — на систему вентиляции и кондиционеры.

В здании появились системы пожаротушения и оповещения, пожарная сигнализация и новая ливневка.

Для животных обновили конюшни, помещения для крокодилов и удавов, тигрятники и слоновники. Два последних зала сейчас занимают белые медведи и морской лев. Кухню для животных также обновили, теперь там появились духовые шкафы.

Для артистов отремонтировали гримерки, гимнастический зал и клоунские.

Торжественное открытие цирка и представление для почетных гостей и строителей пройдет 14 сентября.

Зрители увидят единственный в мире аттракцион с белыми медведями: самые крупные северные хищники будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами.

С 15 сентября представление смогут посетить все желающие.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:24, 10 сентября 2018
На новом перекрестке у площади Ленина вновь произошла авария
14:52, 10 сентября 2018
В Дядькове задержали наркомана-закладчика
14:47, 10 сентября 2018
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка
13:39, 10 сентября 2018
У рязанки из машины украли сумочку с деньгами
11:51, 10 сентября 2018
Россиян предупредили о двух новых штаммах гриппа
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 1

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 29 824
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:32, 28 августа 2018 23 637
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 22 213
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
8:33, 2 сентября 2018 18 381
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 421
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум