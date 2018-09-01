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19:03, 1 сентября 2018 451
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В Рязани на десять лет продлили мораторий на уменьшение границ зеленых зон

В Рязани на десять лет продлили мораторий на уменьшение границ зеленых зон

В Рязани на десять лет продлили мораторий на уменьшение границ зеленых зон. Депутаты приняли решение на заседании гордумы в четверг, 30 августа.

Предыдущий десятилетний запрет истекал в 2018 году. В декабре депутаты продлили его на девять месяцев, чтобы провести инвентаризацию зеленых зон и внести изменения в общий перечень рекреационных зон.


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