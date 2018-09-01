В Михайловском районе открыли обновленный памятник ветеранам Великой Отечественной войны

В поселке Октябрьский Михайловского района открыли памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом пишет ИД «
На открытии присутствовали местные жители, участники Великой Отечественной войны Иван Паршин и Николай Маштаков.
Как отметила министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Анна Рослякова, мемориал обрел новый вид благодаря программе поддержки местных инициатив.
«Я желаю всем вам доброго здоровья, счастья, чтобы ваши глаза всегда светились радостью, и вы всегда просыпались в хорошем настроении. Я уверена, что и живущие ныне ветераны, и те, кого уже нет с нами, по достоинству оценят нашу память об их подвиге», — сказала, а на открытии памятника.