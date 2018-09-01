В Касимовском районе «девяносто девятая» сбила 15-летнего подростка на скутере

В субботу, 1 сентября, в деревне Лощинино Касимовского района «девяносто девятая» сбила 15-летнего подростка на скутере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло около 14:00 около дома №65. По предварительным данным, 63-летний житель деревни на «девяносто девятой» не убедился в безопасности маневра и столкнулся со скутером под управлением 15-летнего подростка.
Несовершеннолетний водитель и его 19-летняя пассажирка обращались за медпомощью.
Проводится проверка, все обстоятельства ДТП уточняются.