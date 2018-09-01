Рязанцы отпраздновали День знаний на Почтовой

В субботу, 1 сентября, в Рязани прошел праздник «День знаний на Почтовой», посвященный началу нового учебного года. Организаторами выступили РГУ имени Есенина, городская администрация и правительство Рязанской области.

В День знаний на Почтовой собрались студенты, выпускники, сотрудники и преподаватели высших учебных заведений, учащиеся старших классов, лицеев и гимназий, представители государственных, коммерческих и общественных организаций, жители и гости города. К празднованию присоединился губернатор Николай Любимов.

Со сцены он поздравил рязанцев с началом учебного года. «Я хотел бы искренне пожелать вам, чтобы у школьников всегда были только „пятерки“, ну, иногда, может быть, „четверки“ в дневниках, чтобы у студентов в зачетных книжках были только „хорошо“ и „отлично“, — сказал Любимов. — Надеюсь, что ваши педагоги, которые являются одними из лучших в России, в этом году подарят вам новые, очень интересные знания».

На сцене возле памятнику Евпатию Коловрату прошел концерт с участием творческих коллективов университета и его выпускников. На территории улицы Почтовой работали интерактивные площадки, выступили молодые поэты, чтецы, музыканты, прошли спортивные состязания. Николай Любимов осмотрел площадки и присоединился к некоторым из них: проверил свою меткость, сыграв в дартс, попинал мяч, отметил на карте любимое место в городе, пообщался и сфотографировался с молодежью.

Студенты также предложили губернатору и сопровождавшим его министру образования и молодежной политики Ольге Щетинкиной и ректору РГУ имени Есенина Андрею Минаеву вытащить бумажки с шуточными обещаниями, которые они обязуются выполнить. Любимов пообещал посетить случайную детскую площадку и пообщаться с детьми.

Все желающие также смогли присоединиться к танцевальным мастер-классам, игре «ручеек» и поучаствовать в конкурсах, организованных рязанской молодежью.