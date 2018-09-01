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13:51, 1 сентября 2018 1 037
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Любимов сыграл в мяч на открытии новой школы в Захаровском районе. Фото

Любимов сыграл в мяч на открытии новой школы в Захаровском районе. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 1 сентября, губернатор Николай Любимов открыл новую школу в селе Плахино Захаровского района.

Здание возвели за один год на средства федерального бюджета взамен старой постройки 1939 года. В День знаний здесь состоялась торжественная линейка и прозвенел первый школьный звонок. В этом году за парты новой школы сядут 82 ученика из 13 населенных пунктов Плахинского сельского поселения.

На торжественной церемонии губернатор пожелал учащимся приходить в школу с хорошим настроением и возвращаться домой с «пятерками» в дневниках. Затем он подарил заведующей филиалом образовательного учреждения Марии Метелкиной сертификат на покупку книг для школьной библиотеки. «Любите читать, любите свою малую родину», — сказал Любимов, обратившись к учащимся.

Символический ключ от нового здания руководству школы передал председатель совета директоров строительного холдинга VELLCOM group Сергей Попов. Компания стала подрядчиком, выполнившим строительство плахинской школы.

«Мы построили школу на такой земле, которая дала стране великих людей, — отметил Попов. — Хочется пожелать, чтобы у вас были очень разумныые, талантливые и целеустремленные ученики, из которых получились бы замечательные, великие люди, создающие наше будущее».

После линейки глава региона осмотрел здание школы. Любимов отметил «просторные коридоры и светлые кабинеты», а в спортзале сыграл в мяч и нанес два точных удара по воротам.

Двухэтажная плахинская школа рассчитана на 132 учащихся, ее общая площадь составила 4099 кв. м. Функционально здание разделили на две части — учебную и общешкольную. На первом этаже расположились четыре кабинета начальной школы с игровой комнатой и помещением для внеурочной деятельности, кабинеты ОБЖ, химии, мастерские для мальчиков и девочек, раздевалка, школьная столовая на 68 мест, медицинский кабинет, спортзал с раздельными раздевалками и душевыми.

На втором этаже разместили предметные кабинеты и оборудовали актовый зал на 78 мест. Во дворе появилась открытая площадка для игры в футбол, брусья и спортивные снаряды.

Губернатор отметил, что дополнительно из резервного фонда регионального правительства выделили более трех миллионов рублей для оснащения школы оборудованием для пищеблока, спортзала, кабинета технологии, медицинского кабинета, актового зала и компьютерного класса. Для учащихся из шести населенных пунктов до школы будут курсировать два автобуса.

Экскурсия завершилась на первом этаже, где для первоклашек прошел «урок России». Николай Любимов поучаствовал в занятии и рассказал детям об их земляке, композиторе Александре Александрове, чье имя дали плахинской школе.

В беседе с журналистами глава региона рассказал, что всего по области будут открыты еще 14 школ, из них 12 — в Рязани.

«Мы планируем ежегодно вводить несколько школ, чтобы достичь показателя, который поставлен нам в качестве задачи нашим президентом, — отметил Любимов. — Задача серьезная, финансово напряженная, но с помощью российского минобразования и федерального бюджета мы с этим справимся».

Кроме того, он добавил, что в этом году из областного бюджета выделили около половины миллиарда рублей на ремонт региональных школ.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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