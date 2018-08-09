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14:13, 9 августа 2018 96
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В Рязанской области подняли тело утонувшей в Оке женщины

В Рязанской области подняли тело утонувшей в Оке женщины

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области подняли тело утонувшей в Оке женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели завершили операцию в 13:59. В ней участвовали пять человек поисково-спасательной станции на воде города Спасска и одно плавсредство.

Напомним, женщина утонула около Шумаши во вторник, 7 августа.


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