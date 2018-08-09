США введут новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В США анонсировали введение новых санкций против России из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничения вступят в силу 22 августа, пишет «
В частности, речь идет о полном запрете на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Кроме того, в Вашингтоне ждут от РФ гарантий неприменения химического оружия в будущем. На выполнение требований отведено три месяца.
В противном случае (а Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей) США угрожают снижением уровня дипломатических отношений, почти полным прекращением американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами российских товаров. Также среди мер — запрет на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в США.
Комментируя новый пакет санкций, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, назвал США полицейским государством, которое вершит наказание без преступления «в худших традициях приснопамятных судов Линча.
«Подозреваю, что речь идет о банальном намерении артикулированно поддержать ближайшего союзника США в Европе, Великобританию, и еще раз повысить накал антироссийской кампании для других членов НАТО, которые сейчас через Евросоюз «отбиваются от рук», демонстрируя несогласие с американской санкционной политикой по Ирану», — сказал сенатор.
Напомним, 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». В покушении британские власти обвинили Россиию.
Москва все обвинения отрицает и расценивает действия Лондона как «очередную нечистоплотную попытку британских властей дискредитировать Россию».