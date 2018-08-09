Пользователи мобильного приложения «Неотакси» еще могут выиграть путевку в Мещеру

Пользователи мобильного приложения «
В рамках спецпредложения клиентам, заказавшим поездку через мобильное приложение, вернут не только кэшбек 10% на бонусный счет, но и предоставят возможность стать участником беспроигрышной лотереи.
Ее главным призом станет путевка на
Принять участие в розыгрыше может каждый рязанец, заказавший и совершивший поездку через приложение более десяти раз в период с 1 июня по 31 августа текущего года.
Подведение итогов и церемония награждения победителя состоится в день рождение компании, 12 сентября.