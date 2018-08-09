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15:19, 9 августа 2018 175

Пользователи мобильного приложения «Неотакси» еще могут выиграть путевку в Мещеру

Пользователи мобильного приложения «Неотакси» еще могут выиграть путевку в Мещеру

Пользователи мобильного приложения «Неотакси» еще могут выиграть путевку в Мещеру. Акция, запущенная в Рязани, будет действовать до конца августа.

В рамках спецпредложения клиентам, заказавшим поездку через мобильное приложение, вернут не только кэшбек 10% на бонусный счет, но и предоставят возможность стать участником беспроигрышной лотереи.

Ее главным призом станет путевка на базу отдыха «Полушкино», обладатель которой сможет повести время среди мещерских лесов на берегу Пры.

Принять участие в розыгрыше может каждый рязанец, заказавший и совершивший поездку через приложение более десяти раз в период с 1 июня по 31 августа текущего года.

Подведение итогов и церемония награждения победителя состоится в день рождение компании, 12 сентября.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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