Форум древних городов откроют легендами Рязанского края

Международный форум древних городов откроют на территории кремля в среду, 15 августа. Гости вечера познакомятся с историей и легендами Рязанского края, сообщили в региональном минкультуры.
В ведомстве пообещали «оригинальное световое оформление праздника». Для гостей выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Государственный академический рязанский русский народный хор имени Попова, Рязанский камерный хор, танцевальный коллектив «Бит-Стрит» и другие исполнители.
Начало церемонии в 20:30. Вход свободный.
Напомним, на форуме свои обычаи, традиции, народные промыслы продемонстрируют более 40 городов из России, Германии, Болгарии, Испании, Китая, Италии, Греции, Франции, Сербии, Турции, Узбекистана и других стран. Рязанскую область представят Рязань, Касимов, Пронск и Ряжск. Все города-участники старше 500 лет.
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