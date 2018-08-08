Тлеющий куриный помет потушат с вертолета

Тлеющий куриный помет, который вызвал запах гари в Рязани, потушат с вертолета. Об этом сообщило министерство природопользования региона на
Тушить тлеющий помет в районе взлетной полосы аэропорта «Дягилево» будет вертолет МИ-26.
Как отметили в сообщении, в понедельник, 6 августа, специалисты оценили воздух на территории места горения отходов. В воздухе установили высокое содержание оксида углерода, другие пробы были в пределах нормы.
Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на запах гари по ночам, в том числе
В ГУ МЧС по Рязанской области
Как отметили в минприродопользования, рязанцы жаловались, что отходы сжигают на заводе пластилиновых изделий «Радуга», что не подтвердилось.