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10:38, 8 августа 2018 2 514
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Тлеющий куриный помет потушат с вертолета

Тлеющий куриный помет потушат с вертолета

Тлеющий куриный помет, который вызвал запах гари в Рязани, потушат с вертолета. Об этом сообщило министерство природопользования региона на странице Николая Любимова «ВКонтакте».

Тушить тлеющий помет в районе взлетной полосы аэропорта «Дягилево» будет вертолет МИ-26.

Как отметили в сообщении, в понедельник, 6 августа, специалисты оценили воздух на территории места горения отходов. В воздухе установили высокое содержание оксида углерода, другие пробы были в пределах нормы.

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на запах гари по ночам, в том числе на странице Николая Любимова.

В ГУ МЧС по Рязанской области сообщали, что на территории бывшей птицефабрики тлеет куриный помет.

Как отметили в минприродопользования, рязанцы жаловались, что отходы сжигают на заводе пластилиновых изделий «Радуга», что не подтвердилось.


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