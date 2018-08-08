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17:23, 8 августа 2018 92
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Рязанская прокуратура проверит тлеющий помет на полигоне у бывшей птицефабрики

Рязанская прокуратура проверит тлеющий помет на полигоне у бывшей птицефабрики

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проверит тлеющий помет на полигоне у бывшей птицефабрики. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Последствия возгорания устраняют специалисты рязанского минприроды, регионального управления МЧС и Центра боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации. Последних привлекли потому, что полигон находится в бессрочном пользовании «Центрального территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. На месте работают девять единиц техники, в том числе вертолет Ми-26.

Напомним, рязанцы в течение нескольких дней жаловались на запах гари. В ГУ МЧС по Рязанской области сообщали, что у бывшей птицефабрики тлеет куриный помет.


© RZN.info

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