Рязанская прокуратура проверит тлеющий помет на полигоне у бывшей птицефабрики

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проверит тлеющий помет на полигоне у бывшей птицефабрики. Об этом
Последствия возгорания устраняют специалисты рязанского минприроды, регионального управления МЧС и Центра боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации. Последних привлекли потому, что полигон находится в бессрочном пользовании «Центрального территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. На месте работают девять единиц техники, в том числе
Напомним, рязанцы в течение нескольких дней