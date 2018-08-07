В рязанскую больницу подкинули новорожденного в хозяйственной сумке

В понедельник, 6 августа, в рязанскую больницу №11 подкинули новорожденного в хозяйственной сумке. Об этом сообщила пресс-служба областного минздрава.
По оценкам врачей, мальчик родился буквально за час до того, как его нашли. Врачи детской реанимации осмотрели ребенка и вызвали бригаду скорой. Новорожденного отвезли в ОДКБ имени Дмитриевой.
«В настоящее время малыш находится в отделении Областной детской клинической больницы имени Н.В. Дмитриевой. По словам медиков, малыш в удовлетворительном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Это — мальчик ростом 52 см и весом 3,3 кг», — говорится в сообщении.