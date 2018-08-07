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14:26, 7 августа 2018 274
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В Рязани почтили память милиционера, погибшего во время нападения бандитов на «Джинсовый мир»

В Рязани почтили память милиционера, погибшего во время нападения бандитов на «Джинсовый мир»

В Рязани сотрудники вневедомственной охраны почтили память старшего сержанта милиции Романа Лукьянова, погибшего во время нападения на «Джинсовый мир» 19 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба областного отдела Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны возложили цветы к могиле погибшего сослуживца и почтили его память минутой молчания.

7 августа 1999 года в магазине «Джинсовый мир» сработала тревожная кнопка. На место выехала группа задержания вневедомственной охраны. Когда автомобиль подъезжал к месту происшествия, его обстреляли из придорожных кустов. Лукьянов получил тяжелое ранение и погиб на месте, его напарник открыл огонь по преступникам, после чего бандиты скрылись.

За мужество и отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга, старшего сержанта Романа Лукьянова посмертно наградили Орденом Мужества.

«В дальнейшем было установлено, что на магазин „Джинсовый мир“ совершила налет банда из 7 человек, на счету которой уже было несколько тяжелых преступлений. Все преступники были задержаны и понесли заслуженное наказание», — говорится в сообщении.


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