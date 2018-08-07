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15:56, 7 августа 2018 153
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Избирком зарегистрировал списки еще пяти партий на выборы в гордуму. Имена

Избирком зарегистрировал списки еще пяти партий на выборы в гордуму. Имена

Избирком зарегистрировал списки еще пяти партий на выборы в гордуму. Их официально опубликовали во вторник, 7 августа.

В окончательный список по единому избирательному органу от партии «Коммунисты России» вошли 63 кандидата.

В общемуниципальную группу вошли: Максим Сурайкин, Алексей Заверткин и Марина Тюрина.

В списки «Справедливой России» вошли 47 человек, а общемуниципальную группу представил один Сергей Пупков.

От КПРФ зарегистрировали 53 человека. В общемуниципальную группу вошли: Петр Пыленок, Эвелина Волкова и Денис Сидоров.

В списки «Яблока» вошли 26 человек, а общемуниципальную группу представил один Константин Смирнов.

Партия «Родина» зарегистрировала 21 человека. Общемуниципальную группу представил Дмитрий Трунин.

Ранее горизбирком зарегистрировал списки «Единой России» и «ЛДПР». Всего в выборах, которые пройдут 9 сентября, поучаствуют девять партий и объединений.


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