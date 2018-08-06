Рязанцы отремонтируют памятник Ту-124 в Кимрах

К юбилею авиаконструктора Андрея Туполева в Кимрах Тверской области отремонтируют памятник Ту-124. Об этом пишет
В восстановлении памятника поучаствуют представители 360-го авиационного ремонтного завода в Рязани.
«С 11 часов памятник ТУ-124 на Савеловской стороне обследовали специалисты завода, который имеет огромный опыт в восстановлении самолетов. Рязанцам поручено отремонтировать кимрский Ту к юбилею нашего земляка — выдающегося авиаконструктора А.Н.Туполева — в ноябре этого года. Председателем рабочей группы по подготовке к празднованию знаменательной даты является сенатор Андрей Епишин», — говорится в сообщении.
На данный момент состояние самолета оценили как удовлетворительное. Мэрия города приступила к подготовке проекта обустройства территории.
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