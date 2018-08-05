В Касимовском районе столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

В воскресенье, 5 августа, в Касимовском районе столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщила
ДТП произошло около 15:00 около села Балушевы Починки. На место аварии выехали один расчет и трое пожарных.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскресенье, 5 августа, в Касимовском районе столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщила
ДТП произошло около 15:00 около села Балушевы Починки. На место аварии выехали один расчет и трое пожарных.
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