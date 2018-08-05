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17:26, 5 августа 2018 367
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Рязанское десантное училище поздравили с вековым юбилеем из космоса. Видео

Рязанское десантное училище поздравили с вековым юбилеем из космоса. Видео

Командир экипажа международной космической станции Антон Шкаплеров и борт-инженер Олег Артемьев записали видеопоздравление для рязанского училища ВДВ. Они из космоса поздравили учебное заведение с вековым юбилеем.

«Это одно из лучших военных учебных заведений в стране и в мире. Мы желаем РВВДКУ дальнейшего процветания, а личному составу преподавателей и курсантов — хранить его героическую историю и преумножать славные боевые традиции», — сказал Шкаплеров с борта МКС.

Напомним, официальные мероприятия к столетнему юбилею училища пройдут в Рязани 13 ноября.


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