Рязанцам презентовали песню о родном городе. Видео

Во время
Автором композиции стал работник «360 авиационного ремонтного завода» Сергей Каминский.
Клип на песню о Рязани снимали прямо на площади, используя квадрокоптеры.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во время
Автором композиции стал работник «360 авиационного ремонтного завода» Сергей Каминский.
Клип на песню о Рязани снимали прямо на площади, используя квадрокоптеры.
© RZN.info
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