Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:18, 5 августа 2018 583
 0    0

Рязанцам презентовали песню о родном городе. Видео

Рязанцам презентовали песню о родном городе. Видео

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во время концерта в честь Дня города, который прошел на площади Ленина 4 августа, рязанцам презентовали песню «Родному городу Рязани». Ее исполнил ВИА «Синяя птица».

Автором композиции стал работник «360 авиационного ремонтного завода» Сергей Каминский.

Клип на песню о Рязани снимали прямо на площади, используя квадрокоптеры.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
11:18, 5 августа 2018
Рязанцам презентовали песню о родном городе. Видео
15:38, 4 августа 2018
Рязанец снялся в «свадебном» клипе Димы Билана. Видео
19:57, 2 августа 2018
В сараевский музей привезли картины и шкатулки с уральскими самоцветами
19:10, 2 августа 2018
Рязанский театр драмы наградят в Берлине
16:29, 2 августа 2018
На фестивале «Подбелка» выступит участница шоу «Голос»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 62 642
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 31 461
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 27 138
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 606
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 21 191
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум