«Приятно и по-настоящему тепло». Любимов опубликовал видео с гастрономического фестиваля

Николай Любимов опубликовал в своем Instagram видео с гастрономического фестиваля, который он 4 августа
Губернатор прошелся по Лыбедскому бульвару, где попробовал свекольник, выпил лимонад и сфотографировался с рязанцами.
«Сегодня в Рязани было шумно, многолюдно и вкусно — как и полагается на день рождения. Мне было приятно и по-домашнему тепло провести этот праздник вместе с рязанцами. Хочется видеть город и его жителей такими радостными и открытыми каждый день. Этого и желаю имениннице Рязани!» — написал Любимов.
Сегодня в Рязани было шумно, многолюдно и вкусно - как и полагается на день рождения. Мне было приятно и по-домашнему тепло провести этот праздник вместе с рязанцами. Хочется видеть город и его жителей такими радостными и открытыми каждый день. Этого и желаю имениннице Рязани! #Рязань #рзн #Ryazan #RZN