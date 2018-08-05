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11:08, 5 августа 2018 654
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«Приятно и по-настоящему тепло». Любимов опубликовал видео с гастрономического фестиваля

«Приятно и по-настоящему тепло». Любимов опубликовал видео с гастрономического фестиваля

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Николай Любимов опубликовал в своем Instagram видео с гастрономического фестиваля, который он 4 августа посетил со своей семьей.

Губернатор прошелся по Лыбедскому бульвару, где попробовал свекольник, выпил лимонад и сфотографировался с рязанцами.

«Сегодня в Рязани было шумно, многолюдно и вкусно — как и полагается на день рождения. Мне было приятно и по-домашнему тепло провести этот праздник вместе с рязанцами. Хочется видеть город и его жителей такими радостными и открытыми каждый день. Этого и желаю имениннице Рязани!» — написал Любимов.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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