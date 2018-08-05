Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:38, 5 августа 2018 449
 0    0

Из озера под Рязанью подняли тело мужчины

Из озера под Рязанью подняли тело мужчины

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Утром в воскресенье, 5 августа, из озера Велье у села Алеканово подняли тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Труп обнаружили примерно в 10:30, к работам привлекли четверых спасателей.

Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:38, 5 августа 2018
Из озера под Рязанью подняли тело мужчины
10:49, 5 августа 2018
За месяц на пожарах в Рязанской области спасли шестерых человек
9:18, 5 августа 2018
В Ряжском районе столкнулись «Матиз» и «Приора», есть пострадавшие
9:47, 4 августа 2018
Стала известна причина крушения Ми-8 в Красноярском крае
8:49, 4 августа 2018
При крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае погибли 18 человек. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 62 641
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 31 460
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 27 137
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 605
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 21 190
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум