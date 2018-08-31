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14:32, 31 августа 2018 178
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Рязанский госпиталь для ветеранов получил сертификат на три миллиона

Рязанский госпиталь для ветеранов получил сертификат на три миллиона

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанский областной госпиталь для ветеранов получил сертификат на покупку оборудования на три миллиона рублей. Средства собрали силами волонтеров при поддержке фонда «Память поколений» в 65 регионах страны.

На вручении сертификата в пятницу, 31 августа, присутствовал губернатор Николай Любимов. Он отметил, что собранные средства — это весомый вклад каждого жителя области.

«Средства были собраны, в первую очередь, рязанцами, простыми людьми, которые покупали значок „Красная гвоздика“. Помощь ветеранам очень важна, ведь это люди, которым мы должны быть благодарны, так как они защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, в других горячих точках. Это делалось для того, чтобы сегодняшнее поколение жило в мирной процветающей стране», — заявил Любимов.

В беседе с журналистами глава региона выразил надежду, что идея акции «Красная гвоздика» вновь найдет поддержку у рязанцев.

Директор по маркетингу фонда «Память поколений» Наталья Шарапова рассказала, что рязанцы собрали рекордную сумму — 527 тысяч рублей. В фонде при поддержке ПАО «Сбербанк» прибавили к этой сумме свои деньги, на которые закупят оборудование для пациентов клиники.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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