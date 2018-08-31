Рязанский госпиталь для ветеранов получил сертификат на три миллиона

Рязанский областной госпиталь для ветеранов получил сертификат на покупку оборудования на три миллиона рублей. Средства собрали силами волонтеров при поддержке фонда «Память поколений» в 65 регионах страны.
На вручении сертификата в пятницу, 31 августа, присутствовал губернатор Николай Любимов. Он отметил, что собранные средства — это весомый вклад каждого жителя области.
«Средства были собраны, в первую очередь, рязанцами, простыми людьми, которые покупали значок „Красная гвоздика“. Помощь ветеранам очень важна, ведь это люди, которым мы должны быть благодарны, так как они защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, в других горячих точках. Это делалось для того, чтобы сегодняшнее поколение жило в мирной процветающей стране», — заявил Любимов.
В беседе с журналистами глава региона выразил надежду, что идея акции «Красная гвоздика» вновь найдет поддержку у рязанцев.
Директор по маркетингу фонда «Память поколений» Наталья Шарапова рассказала, что рязанцы собрали рекордную сумму — 527 тысяч рублей. В фонде при поддержке ПАО «Сбербанк» прибавили к этой сумме свои деньги, на которые закупят оборудование для пациентов клиники.