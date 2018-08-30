Под Рязанью пройдет пятый молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…». Его организуют 8 сентября в Дубовой роще села Коростово, сообщает
С 12:00 до 16:00 будут работать тематические площадки и мастер-классы: на «Молочной бирже» и «Молочном ресторане» можно будет приобрести и попробовать продукцию рязанских производителей.
«Особое место в программе фестиваля традиционно занимает
Гости поучаствуют в молочном забеге с препятствиями протяженностью 250 метров. К участию приглашают семейные пары: дистанцию партнерша должна преодолеть на спине или руках партнера. В забеге также смогут принять участие дети от 10 до 14 лет.
На фестивале выступит кавер-группа «HotStuff». Рязанский государственный областной театр кукол покажет сказку о мертвой царевне и семи богатырях.
Начало в 12:00.
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