В Рязань на День города прибыли делегации из Италии и Болгарии

В Рязань на День города прибыли делегации из иностранных городов-партнеров: итальянской Алессандрии и болгарского Ловеча. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
В пятницу, 3 августа, гости возложили цветы к памятникам Федору Полетаеву и Михаилу Скобелеву.
В мероприятиях приняли участие заместитель главы администрации Елена Сорокина, мэр города Джанфранко Куттика ди Ревильяско и председатель совета местного муниципалитета Эмануэль Лочи, а также зампред общественного совета города Ловеч Даниела Маринова Димова-Събева, общинский советник общинного совета Ловеча Петко Тинков Петков, руководитель дирекции местного общинного совета Димитър Георгиев Димитров.