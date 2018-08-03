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16:28, 3 августа 2018 228
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В Рязань на День города прибыли делегации из Италии и Болгарии

В Рязань на День города прибыли делегации из Италии и Болгарии

В Рязань на День города прибыли делегации из иностранных городов-партнеров: итальянской Алессандрии и болгарского Ловеча. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В пятницу, 3 августа, гости возложили цветы к памятникам Федору Полетаеву и Михаилу Скобелеву.

В мероприятиях приняли участие заместитель главы администрации Елена Сорокина, мэр города Джанфранко Куттика ди Ревильяско и председатель совета местного муниципалитета Эмануэль Лочи, а также зампред общественного совета города Ловеч Даниела Маринова Димова-Събева, общинский советник общинного совета Ловеча Петко Тинков Петков, руководитель дирекции местного общинного совета Димитър Георгиев Димитров.


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