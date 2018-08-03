В Недостоеве избили до смерти 36-летнего мужчину

В Недостоеве во время пьяной ссоры избили до смерти 36-летнего мужчину. Об этом сообщил СУ СКР по Рязанской области.
По данным следствия, в воскресенье, 29 июля, на улице Сельских Строителей несколько мужчин распивали спиртное. Двое из них, 21-го и 36 лет поссорились, младший начал избивать собутыльника. Пострадавший получил серьезные повреждения внутренних органов. Он смог добраться до своей квартиры, где скончался.
Против 21-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.