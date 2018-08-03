Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:01, 3 августа 2018 995
 0    0

В Недостоеве избили до смерти 36-летнего мужчину

В Недостоеве избили до смерти 36-летнего мужчину

В Недостоеве во время пьяной ссоры избили до смерти 36-летнего мужчину. Об этом сообщил СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, в воскресенье, 29 июля, на улице Сельских Строителей несколько мужчин распивали спиртное. Двое из них, 21-го и 36 лет поссорились, младший начал избивать собутыльника. Пострадавший получил серьезные повреждения внутренних органов. Он смог добраться до своей квартиры, где скончался.

Против 21-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:41, 3 августа 2018
Скопинские разбойники напали на сторожа детсада и привязали его жену к батарее
11:01, 3 августа 2018
В Недостоеве избили до смерти 36-летнего мужчину
10:47, 3 августа 2018
Ночью из-за тлеющего птичьего помета рязанцы дышали гарью 6
10:23, 3 августа 2018
В Рязанском районе столкнулись «девятка» и «десятка»
10:08, 3 августа 2018
В Полянах грузовик на «зебре» сбил ребенка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 52 802
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 30 550
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 715
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 129
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 669
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум