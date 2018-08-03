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18:38, 3 августа 2018 81
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Иностранная делегация из Болгарии и Италии встретилась с руководством Рязани

Иностранная делегация из Болгарии и Италии встретилась с руководством Рязани

И.о. главы администрации Сергей Карабасов и глава города Владислав Фролов встретились с иностранной делегацией из Италии и Ловеча (Болгария). В Рязань приехали мэр Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско и заместитель председателя общинного совета Ловеча Даниела Маринова Димова-Събева.

Карабасов поблагодарил гостей за то, что они прибыли в Рязань в дни празднования 923-летия города.

«Вы уже не в первый раз разделяете с нами это важное событие, и тем самым — заявляете о добром расположении к нашему городу и его жителям. Я уверен, что наша многолетняя дружба выдержит испытания временем, и хочу пожелать, чтобы нас как можно чаще объединяли только радостные поводы для встреч», — отметил он.

«Больше 50 лет нас связывают отношения с друзьями из Ловеча. 12 лет городом-побратимом Рязани является Алессандрия, — отметил Владислав Фролов. — Мы очень сильно ценим нашу дружбу. Как председатель Думы, я искренне заверяю: мы очень рады, что гости из Алессандрии и Ловеча приехали разделить наши торжественные мероприятия, посвященные дню рождения нашего города. Хочу пожелать дальнейшей долгой и плодотворной дружбы», — сказал Фролов.

Представители делегаций поблагодарили руководителей Рязани за теплый прием и выразили надежду, что «взаимные визиты положительно скажутся на реализации совместных проектов, сделают двустороннее партнерство более эффективным, укрепят добрососедские отношения между нашими странами».


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