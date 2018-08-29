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12:27, 29 августа 2018 199
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В ОКБ имени Семашко заработал дневной стационар микрохирургии глаза

В ОКБ имени Семашко заработал дневной стационар микрохирургии глаза

В ОКБ имени Семашко заработал офтальмологический хирургический дневной стационар («хирургия одного дня»). Об этом сообщил сайт минздрава Рязанской области.

С 20 августа в условиях стационара пациентам оперативно лечат катаракты, включая имплантацию искусственного хрусталика отечественного производства по полису ОМС, в рамках программы госгарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи.

«Оборудование отделения по последнему слову техники и качественная подготовка кадров позволяет оперировать без швов и, буквально, на следующий день вернуть больному зрение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для региона — это первый опыт реализации амбулаторной хирургии катаракты в условиях государственного учреждения здравоохранения.


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