В Сасове ограбили ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
93-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что когда он днем был дома, в незапертую дверь ворвался незнакомец.
Злоумышленник схватит ветерана за шею, пригрозил физической расправой и забрал из кармана его рубашки две тысячи рублей, после чего скрылся.
Пострадавший запомнил лицо, рос и элементы одежды нападавшего. Вместе с этим полицейский-кинолог с собакой обнаружили на месте преступления «след», который вывел их к соседнему дому.
Опросив жителей, полицейские выяснили, что к ограблению может быть причастен 37-летний сасовец. Мужчину задержали и изъяли у него тысячу рублей. Другую часть суммы он успел потратить на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой ему грозит до семи лет лишения свободы.