Рязанцев пригласили посетить мероприятия «Есенинских дней». Об этом сообщил
Со 2 сентября по 13 октября в Рязанской области пройдут традиционные «Есенинские дни».
В первый день осени на малой родине поэта выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Начало в 13:00.
8 сентября юные и взрослые художники в Константинове напишут есенинские пейзажи на Межрегиональном фестивале современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…».
С 13 по 15 сентября в Москве, Рязани и Константинове пройдет Международная научная конференция «Есенин в контексте эпох».
22-23 сентября в Константинове и в Спас-Клепиках юные чтецы и поэты прочтут стихи Сергея Есенина и свои собственные на VII Межрегиональном есенинском поэтическом фестивале-конкурсе «По-осеннему шепчут листья…».
Всероссийский Есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…» состоится 29 сентября. Продолжится он на следующий день в Спас-Клепиках, где учился поэт.
3 октября, в день рождения поэта, на набережной Трубежа в Рязани состоится поэтический митинг и возложение цветов к памятнику поэту. В Константинове также возложат цветы к памятнику на есенинской усадьбе, с концертной программой выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».
Завершат творческий марафон два молодых музейных фестиваля. 6 октября состоится Межрегиональный песенный фестиваль «Откроем томик Есенина…», посвященный воплощению творчества поэта в музыке, а 13 октября — Межрегиональный есенинский молодежный театральный фестиваль «Тот образ во мне не угас…».