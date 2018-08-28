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18:21, 28 августа 2018 1 226
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Рязанцев пригласили посетить мероприятия «Есенинских дней»

Рязанцев пригласили посетить мероприятия «Есенинских дней»

Рязанцев пригласили посетить мероприятия «Есенинских дней». Об этом сообщил сайт музея-заповедника имени Есенина.

Со 2 сентября по 13 октября в Рязанской области пройдут традиционные «Есенинские дни».

В первый день осени на малой родине поэта выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Начало в 13:00.

8 сентября юные и взрослые художники в Константинове напишут есенинские пейзажи на Межрегиональном фестивале современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…».

С 13 по 15 сентября в Москве, Рязани и Константинове пройдет Международная научная конференция «Есенин в контексте эпох».

22-23 сентября в Константинове и в Спас-Клепиках юные чтецы и поэты прочтут стихи Сергея Есенина и свои собственные на VII Межрегиональном есенинском поэтическом фестивале-конкурсе «По-осеннему шепчут листья…».

Всероссийский Есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…» состоится 29 сентября. Продолжится он на следующий день в Спас-Клепиках, где учился поэт.

3 октября, в день рождения поэта, на набережной Трубежа в Рязани состоится поэтический митинг и возложение цветов к памятнику поэту. В Константинове также возложат цветы к памятнику на есенинской усадьбе, с концертной программой выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».

Завершат творческий марафон два молодых музейных фестиваля. 6 октября состоится Межрегиональный песенный фестиваль «Откроем томик Есенина…», посвященный воплощению творчества поэта в музыке, а 13 октября — Межрегиональный есенинский молодежный театральный фестиваль «Тот образ во мне не угас…».


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