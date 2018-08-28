Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:54, 28 августа 2018 264
 0    0

Стала известна дата открытия Рязанского цирка

Стала известна дата открытия Рязанского цирка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский цирк откроется 14 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.

В этот день в цирке пройдет представление для почетных гостей.

Представления можно посетить с 15 сентября, в этот же день в цирке начнут работать кассы.

Первой программой станет «Цирк на льду». Зрителей ждет цирковое представление с трюками, шутками, трехмерным изображением на льду манежа и выступления животных.

Рязанцы увидят жонглеров на мотоциклах, морского льва, воздушных гимнастов, канатоходцев. Также зрителей ждет единственный в мире аттракцион с белыми медведями.

Напомним, на открытие Рязанского цирка приедет Владимир Мединский.

Рязанский цирк закрыли на ремонт в феврале 2015 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:55, 28 августа 2018
Рязанские археологи прокомментировали нарушения при реконструкции площади Ленина
11:54, 28 августа 2018
Стала известна дата открытия Рязанского цирка
11:32, 28 августа 2018
Путин сделает заявление о пенсионной реформе
11:12, 28 августа 2018
Более 300 тысяч военнослужащих поучаствуют в учениях «Восток-2018»
10:33, 28 августа 2018
Рязанскую модель обматерил водитель «ГАЗели» из-за конфликта на дороге. Видео 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 4

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 669
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 564
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 24 202
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
11:01, 21 августа 2018 23 779
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 22 988
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум