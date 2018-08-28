Стала известна дата открытия Рязанского цирка

Рязанский цирк откроется 14 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.
В этот день в цирке пройдет представление для почетных гостей.
Представления можно посетить с 15 сентября, в этот же день в цирке начнут работать кассы.
Первой программой станет «Цирк на льду». Зрителей ждет цирковое представление с трюками, шутками, трехмерным изображением на льду манежа и выступления животных.
Рязанцы увидят жонглеров на мотоциклах, морского льва, воздушных гимнастов, канатоходцев. Также зрителей ждет единственный в мире аттракцион с белыми медведями.
Напомним, на открытие Рязанского цирка
Рязанский цирк закрыли на ремонт в феврале 2015 года.