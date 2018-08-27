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13:35, 27 августа 2018 937
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В Рязани около сауны сгорел «Мерседес»

В Рязани около сауны сгорел «Мерседес»

Около сауны на улице Новаторов сгорел Mercedes Sprinter. Фото с места происшествия RZN.info прислал очевидец.

По предварительной информации, пожар произошел в понедельник, 27 августа.

Как отметил очевидец, автомобиль принадлежит хозяину сауны.


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