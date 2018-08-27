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13:17, 27 августа 2018 376
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С января нового года правительство повысит акцизы на бензин

С января нового года правительство повысит акцизы на бензин

С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил в интервью РБК.

«Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал Козак.

Как пояснил РИА «Новости» представитель вице-премьера Илья Джус, «акцизы снизили на две или три тысячи рублей на тонну в июне и отменили повышение на 700 рублей на тонну в июле». Он отметил, что в январе их восстановят.

Козак рассказал, что серьезного роста цен на топливо не ожидается.

Он подчеркнул, что у правительства есть определенные инструменты для сдерживания цен.

«Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — подчеркнул Козак.


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