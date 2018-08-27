С января нового года правительство повысит акцизы на бензин

С января 2019 года правительство повысит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил в интервью
«Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал Козак.
Как пояснил РИА «
Козак рассказал, что серьезного роста цен на топливо не ожидается.
Он подчеркнул, что у правительства есть определенные инструменты для сдерживания цен.
«Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — подчеркнул Козак.