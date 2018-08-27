На рязанца завели дело за попытку дать взятку автоинспекторам в Тюменской области

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего рязанца, который пытался дать взятку автоинспекторам. Об этом сообщила
Инцидент произошел в субботу, 25 августа, на дорогу Тюмень-Омск Ишимского района Тюменской области. Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого был 57-летний житель Рязанской области, из-за того, что мужчина выехал на «встречку».
Он пытался дать полицейским взятку в размере двух тысяч рублей, чтобы не платить штраф в пять тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).
Расследование дела продолжается. Максимальное наказание по статье предусматривает один год лишения свободы.