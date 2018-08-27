Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:50, 27 августа 2018 229
 0    0

На рязанца завели дело за попытку дать взятку автоинспекторам в Тюменской области

На рязанца завели дело за попытку дать взятку автоинспекторам в Тюменской области

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего рязанца, который пытался дать взятку автоинспекторам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, на дорогу Тюмень-Омск Ишимского района Тюменской области. Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого был 57-летний житель Рязанской области, из-за того, что мужчина выехал на «встречку».

Он пытался дать полицейским взятку в размере двух тысяч рублей, чтобы не платить штраф в пять тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Расследование дела продолжается. Максимальное наказание по статье предусматривает один год лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:50, 27 августа 2018
На рязанца завели дело за попытку дать взятку автоинспекторам в Тюменской области
19:30, 27 августа 2018
ФСБ начнет следить за пользователями сайтов Авито, LiveJournal и Rutube — СМИ
18:26, 27 августа 2018
Рязанца оштрафовали за оправдание терроризма
17:59, 27 августа 2018
В меню рязанских школьников добавят индейку и рыбу
17:51, 27 августа 2018
У жителей Рязанского района стали воровать землю
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 523
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 465
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 23 540
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 22 274
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:15, 27 августа 2018 21 383
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум