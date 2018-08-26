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8:42, 26 августа 2018 531
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В США скончался сенатор Джон Маккейн

В США скончался сенатор Джон Маккейн

В США скончался сенатор Джон Маккейн. Кандидат в президенты на выборах 2008 года скончался на 82-м году жизни, пишет «Meduza».

В 2017 году ему диагностировали опухоль мозга после проведенной на глазу операции.

Несмотря на это, он продолжал работать в Сенате.

За день до смерти родственники сенатора объявили, что он решил прекратить лечение.

Справка

Джон Сидней Маккейн III — американский государственный деятель, политик.

Сенатор США от штата Аризона (1987—2018), председатель комитета Сената США по вооруженным силам (2015—2018).

Джон Маккейн был известен своим резким отношением к российской внешней политике и считался одним из наиболее заметных «ястребов» в США. Одно из последних заявлений сенатора касалось встречи Трампа и Путина в Хельсинки, которую Маккейн назвал «трагической ошибкой».


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