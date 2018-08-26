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12:36, 26 августа 2018 817
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Рязанцев накормили блинными тортами

Рязанцев накормили блинными тортами

Рязанцев накормили блинными тортами. Об этом сообщил сайт района.

В субботу, 25 августа, в Кораблине прошел праздник «Рязанский караваец».

На третьем ежегодном фестивале участникам впервые предложили пройти квест: своими руками собрать необходимые для изготовления и выпекания блинов продукты.

16 команд соревновались в скорости и мастерстве. Больше всех баллов набрали сборные Семеновского, Мурминского и Подвязьевского поселений. В конкурсных испытаниях они больше намолотили зерна и муки, меньше пролили воды и быстрее испекли нужное количество каравайцев.

На аукционе каравайцев участники собрали 71 900 рублей и 100 долларов, которые передадут в дом ребенка.

На фестивале прошли мастер-классы от кузнецов и гончаров, экскурсия к Поклонному кресту, катание на лошадях, метание ножей и стрельба в тире, хоровод вместе с казаками и многое другое.


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