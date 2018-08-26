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19:34, 26 августа 2018 616
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Путин отрекомендовал Лукашенко Бабича как «нормального человека»

Путин отрекомендовал Лукашенко Бабича как «нормального человека»

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин отрекомендовал Александру Лукашенко нового посла России в Белоруссии как «нормального человека», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

24 августа Михаил Бабич стал полномочным послом и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Лукашенко рассказал, что обсуждал его кандидатуру с Путиным по телефону «месяца полтора или два назад» и спросил, знает ли президент России Бабича лично, «как человек».

«Да, я тебе его рекомендую, это нормальный человек, который будет способствовать нормализации, углублению наших отношений, это человек, который будет работать на доброе в наших отношениях», — привел Лукашенко ответ Путина.

Президент Белоруссии назвал Бабича «опытным человеком», знающим проблемы СНГ.

«То, что Путин догрузил Бабича многими вопросами, это, наверное, в связи с тем, что он лично ему доверяет и в связи с тем, что это такой крепкий человек. Я говорю — не тяжеловес, но близко к этому в российской политике. И человек, который может решать эти вопросы. По крайней мере, мы на это надеемся, — поделился своими мыслями Лукашенко. — Мы знаем, как будет вести себя любой посол России в Беларуси. Если он хочет, чтобы Беларусь осталась надолго, а, может, и на веки самым близким союзником для России, соответствующе должен поступать и посол».

Справка

Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. Окончил рязанское военное училище. В разные годы был первым заместителем главы администрации Ивановской области и главы представительства области в Москве, а также являлся председателем правительства Чечни. В 2011 году стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.


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